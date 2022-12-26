Неизвестный пырнул ножом пенсионерку и ее внука в Челябинской области

В Челябинской области неизвестный напал с ножом на 66-летнюю пенсионерку и ее 14-летнего внука. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошел вечером 25 декабря текущего года во дворе дома женщины в деревне Моховички. Россиянка рассказала, что к ней на участок ворвался незнакомец, который ударил ножом ее и подростка.
В результате происшествия пожилой женщине и ее внуку потребовалась госпитализация. В больнице им диагностировали ранения грудины. Других подробностей о состоянии пострадавших не сообщается.
Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге пьяный 43-летний местный житель набросился на фельдшера «скорой», который прибыл на место, чтобы оказать ему медицинскую помощь.