Неизвестный пырнул ножом пенсионерку и ее внука в Челябинской области

В Челябинской области неизвестный напал с ножом на 66-летнюю пенсионерку и ее 14-летнего внука. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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Инцидент произошел вечером 25 декабря текущего года во дворе дома женщины в деревне Моховички. Россиянка рассказала, что к ней на участок ворвался незнакомец, который ударил ножом ее и подростка.

В результате происшествия пожилой женщине и ее внуку потребовалась госпитализация. В больнице им диагностировали ранения грудины. Других подробностей о состоянии пострадавших не сообщается.