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1 час назад

МВД России объявило в розыск расследователя издания Bellingcat Грозева

RT на русскомиещё 5

МВД России объявило в розыск главного расследователя издания Bellingcat* Христо Грозева.

Журналиста Христо Грозева объявили в розыск
Фото: Wikipedia commonsWikipedia commons

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведомственную базу разыскиваемых.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — указывается в сообщении.

В июле Министерство юстиции России включило издания Bellingcat и The Insider** в перечень нежелательных организаций.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 08.10.2021.

** СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.07.2021.

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