Журналиста Христо Грозева объявили в розыск

МВД России объявило в розыск главного расследователя издания Bellingcat* Христо Грозева.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведомственную базу разыскиваемых.
«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — указывается в сообщении.
В июле Министерство юстиции России включило издания Bellingcat и The Insider** в перечень нежелательных организаций.
* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 08.10.2021.
** СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.07.2021.