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46 минут назад

ФСБ сообщила о ликвидации украинских диверсантов в Брянской области

Елена Прошина

Сотрудники ФСБ ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу из четырех диверсантов на границе Брянской области с Украиной. Об этом пишет РИА Новости.

ФСБ ликвидировала украинскую диверсионную группу
Фото: ТАССТАСС

«ФСБ России на государственной границе РФ ликвидирована украинская диверсионно-разведывательная группа. В результате боестолкновения 25 декабря 2022 года уничтожены четыре диверсанта, предпринявшие попытку проникновения на территорию Брянской области с Украины», - сообщили в ЦОС ФСБ РФ.

Отмечается, что при себе диверсанты имели немецкие пистолеты-пулеметы SIG Sauer и боеприпасы к ним. Также были изъяты приборы связи и навигации и «средства для совершения диверсионно-террористических актов - четыре СВУ общей мощностью около 40 килограммов в тротиловом эквиваленте».

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали в трех регионах РФ россиян, сотрудничавших с СБУ. Возбуждены уголовные дела о госизмене и шпионаже. Задержания прошли в Пермском крае, Еврейской автономной области и Ростовской области.

Происшествия,ФСБ,СБУ,
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