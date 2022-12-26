ФСБ ликвидировала украинскую диверсионную группу

Сотрудники ФСБ ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу из четырех диверсантов на границе Брянской области с Украиной . Об этом пишет РИА Новости.

«ФСБ России на государственной границе РФ ликвидирована украинская диверсионно-разведывательная группа. В результате боестолкновения 25 декабря 2022 года уничтожены четыре диверсанта, предпринявшие попытку проникновения на территорию Брянской области с Украины», - сообщили в ЦОС ФСБ РФ.

Отмечается, что при себе диверсанты имели немецкие пистолеты-пулеметы SIG Sauer и боеприпасы к ним. Также были изъяты приборы связи и навигации и «средства для совершения диверсионно-террористических актов - четыре СВУ общей мощностью около 40 килограммов в тротиловом эквиваленте».