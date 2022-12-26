Убийцу Алика Рыжего приговорили к 16 годам колонии строгого режима

Московский суд назначил 16 лет колонии приезжему из Азербайджана Матлабе Султанову за убийство криминального авторитета Альберта Гейдарова, более известного по прозвищу Алик Рыжий. Об этом сообщает ТАСС.
Напомним, что убийство Гейдарова произошло в апреле 2021 года в спортзале в столичном районе Щукино, неподалеку от Авиационной улицы. Султанов выследил криминального авторитета, пришел в тренажерный зал и с близкого расстояния выстрелил в него из пистолета Glock не менее пяти раз. От полученных ранений потерпевший умер на месте, а убийца скрылся с места на автобусе, в котором позже нашли оружие.
Суд установил, что организатор преступления решил избавиться от своего конкурента по криминальной среде Гейдарова, поскольку тот мог установить негласное влияние над объектами торговли продуктовыми и промышленными товарами, расположенными в Москве и Московской области. Соучастников убийства найти пока не удалось.
Султанов был признан виновным по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору»), а также по ч. 2 ст. 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия») и ч. 4 ст. 327 УК РФ («Приобретение, хранение, перевозка и использование заведомо поддельного паспорта гражданина с целью облегчить совершение другого преступления»).