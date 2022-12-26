Убийцу Алика Рыжего приговорили к 16 годам колонии строгого режима

Московский суд назначил 16 лет колонии приезжему из Азербайджана Матлабе Султанову за убийство криминального авторитета Альберта Гейдарова, более известного по прозвищу Алик Рыжий. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы Пресс-служба прокуратуры Москвы

Напомним, что убийство Гейдарова произошло в апреле 2021 года в спортзале в столичном районе Щукино, неподалеку от Авиационной улицы. Султанов выследил криминального авторитета, пришел в тренажерный зал и с близкого расстояния выстрелил в него из пистолета Glock не менее пяти раз. От полученных ранений потерпевший умер на месте, а убийца скрылся с места на автобусе, в котором позже нашли оружие.

Суд установил, что организатор преступления решил избавиться от своего конкурента по криминальной среде Гейдарова, поскольку тот мог установить негласное влияние над объектами торговли продуктовыми и промышленными товарами, расположенными в Москве и Московской области. Соучастников убийства найти пока не удалось.