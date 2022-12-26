Школьница залезла на крышу товарного поезда и погибла от удара током

В Петрозаводске 13-летняя школьница погибла от удара током на крыше товарного поезда. Об этом сообщается на сайте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

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По информации ведомства, тело девочки нашли 25 декабря на станции Голиковка. Следователи выяснили, что школьница залезла на стоявший грузовой вагон и получила электротравму. Причина поступка не уточняется. Ребенок скончался на месте.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Сотрудники ведомства осмотрели место происшествия и назначили необходимые экспертизы. Сейчас следователи опрашивают очевидцев и проверяют условия жизни погибшей девочки.