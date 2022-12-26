Убийцу Алика Рыжего приговорили к 16 годам колонии строгого режима

Суд приговорил 38-летнего Матлаба Султанова, убившего Альберта Гейдарова, более известного в криминальных кругах как Алик Рыжий, к 16 годам колонии строгого режима. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в понедельник, 26 декабря.

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы Пресс-служба прокуратуры Москвы

По ее словам, суд признал Султанова виновным в убийстве, а также в незаконном приобретении оружия, патронов и поддельного паспорта гражданина российской федерации.

Также Нефедова сообщила, что убийство было заказным. Организатор преступления узнал о скором освобождении Гейдарова из мест лишения свободы и «заказал» его, дабы избежать конкуренции с ним в криминальной сфере. Для этого он привлек подсудимого и еще одного мужчину.

Для этого осужденный снял квартиру недалеко от места проживания жертвы, а также купил абонемент в тот же спортзал, в который ходил Гейдаров, и установил за погибшим слежку.

Преступление произошло 12 апреля 2021 года. Султанов зашел в помещение фитнес-центра и несколько раз выстрелил в Алика Рыжего из пистолета Glock, ранив того в голову и шею.