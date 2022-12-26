В МВД рассказали о совершаемых мигрантами преступлениях

Подавляющее большинство преступлений, которые совершают прибывшие в РФ мигранты, связаны с незаконным оборотом наркотиков. Об этом в понедельник на заседании Государственного антинаркотического комитета заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев .

"Взять вопрос об увеличении преступности среди иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию. Отмечаем рост с их стороны [количества] криминальных проявлений. 80% всех уголовно наказуемых деяний - это незаконный оборот наркотиков", - сказал он.

Колокольцев напомнил, что в России регулируют пребывание и труд мигрантов 16 ведомств. Он призвал их ужесточить работу по борьбе с наркотиками. "По линии нашего ведомства все соответствующие указания в территориальные органы на местах уже даны", - добавил министр.