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12 минут назад

В МВД сообщили, что большинство совершаемых мигрантами преступлений связаны с наркотиками

ТАССиещё 2

Подавляющее большинство преступлений, которые совершают прибывшие в РФ мигранты, связаны с незаконным оборотом наркотиков. Об этом в понедельник на заседании Государственного антинаркотического комитета заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

В МВД рассказали о совершаемых мигрантами преступлениях
Фото: ТАССТАСС

"Взять вопрос об увеличении преступности среди иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию. Отмечаем рост с их стороны [количества] криминальных проявлений. 80% всех уголовно наказуемых деяний - это незаконный оборот наркотиков", - сказал он.

Колокольцев напомнил, что в России регулируют пребывание и труд мигрантов 16 ведомств. Он призвал их ужесточить работу по борьбе с наркотиками. "По линии нашего ведомства все соответствующие указания в территориальные органы на местах уже даны", - добавил министр.

Происшествия,Владимир Колокольцев,МВД России,
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