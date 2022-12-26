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15 минут назад

Во дворе российской школы нашли мертвого мужчину

Lenta.ru

Мертвого мужчину обнаружили во дворе школы №45 в Свердловском районе Красноярска. Об этом сообщает портал «Мой Красноярск».

Во дворе российской школы нашли мертвого мужчину
Фото:  Александр Казаков / Коммерсантъ Александр Казаков / Коммерсантъ

По информации издания, тело нашли сотрудники учебного заведения. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть мужчины. Личность россиянина уже установлено. Известно, что он не был бездомным.

В полиции журналистам портала подтвердили информацию о найденном теле. Предварительно, криминальную версию гибели мужчины исключили. Точную причину его смерти определит судебно-медицинская экспертиза.

Ранее на территории другой Красноярской школы в Советском районе города нашли тело женщины. Следователи также не рассматривают версию с ее убийством. Руководство учебного заведения произошедшее никак не прокомментировало.

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