Москвич лишился ₽9000 за лайк под фотографией девушки

Девушка с сайта знакомств попросила москвича поставить лайк на ее фотографию, после чего у мужчины списали 9 тыс. рублей, сообщается в Telegram-канале Осторожно, Москва.

Фото: Телеграм-канал «Острожно, Москва» Телеграм-канал «Острожно, Москва»

50-летний мужчина, проживающий в Москве, на сайте знакомств познакомился с неизвестной, представившейся Алисой. Она попросила его оценить свои фотографии, чтобы подняться выше в рейтинге. Девушка предупредила, что каждый лайк стоит 20 рублей. Мужчину это не смутило, поэтому он поддержал новую знакомую.