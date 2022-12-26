Москвич лишился ₽9000 за лайк под фотографией девушки

Девушка с сайта знакомств попросила москвича поставить лайк на ее фотографию, после чего у мужчины списали 9 тыс. рублей, сообщается в Telegram-канале Осторожно, Москва.
50-летний мужчина, проживающий в Москве, на сайте знакомств познакомился с неизвестной, представившейся Алисой. Она попросила его оценить свои фотографии, чтобы подняться выше в рейтинге. Девушка предупредила, что каждый лайк стоит 20 рублей. Мужчину это не смутило, поэтому он поддержал новую знакомую.
Через какое-то время потерпевший заметил, что с его карты списались все деньги — более 9 тыс. рублей, что значительно больше той суммы, которая должна была быть списана. Тогда мужчина написал заявление в полицию. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.