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1 час назад

В Москве у мужчины списали 9 тыс. рублей за лайк на фотографию девушки на сайте знакомств

Газета.Ru

Девушка с сайта знакомств попросила москвича поставить лайк на ее фотографию, после чего у мужчины списали 9 тыс. рублей, сообщается в Telegram-канале Осторожно, Москва.

Москвич лишился ₽9000 за лайк под фотографией девушки
Фото: Телеграм-канал «Острожно, Москва»Телеграм-канал «Острожно, Москва»

50-летний мужчина, проживающий в Москве, на сайте знакомств познакомился с неизвестной, представившейся Алисой. Она попросила его оценить свои фотографии, чтобы подняться выше в рейтинге. Девушка предупредила, что каждый лайк стоит 20 рублей. Мужчину это не смутило, поэтому он поддержал новую знакомую.

Через какое-то время потерпевший заметил, что с его карты списались все деньги — более 9 тыс. рублей, что значительно больше той суммы, которая должна была быть списана. Тогда мужчина написал заявление в полицию. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

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