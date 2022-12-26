Суд в Минске приговорил экс-следователя к 11 годам колонии

Бывший сотрудник Следственного комитета Белоруссии Евгений Юшкевич получил 11 лет лишения свободы за преступления экстремистской направленности. Об этом сообщила в понедельник Генеральная прокуратура Белоруссии в своем Telegram-канале.

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"С учетом характера и степени общественной опасности содеянного Юшкевичу по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 130 "Разжигание розни", ч. 1 ст. 293 "Массовые беспорядки", ч. 1 ст. 342 "Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок" УК, назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима", - отмечается в сообщении.

В Генпрокуратуре также назвали Юшкевича "активным участником Telegram-чата "ХАТА", деятельность которого направлена на организацию преступлений экстремистской направленности". "Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке", - уточнили в белорусском ведомстве.