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1 час назад

Суд в Минске приговорил экс-следователя к 11 годам колонии за организацию беспорядков

ТАСС

Бывший сотрудник Следственного комитета Белоруссии Евгений Юшкевич получил 11 лет лишения свободы за преступления экстремистской направленности. Об этом сообщила в понедельник Генеральная прокуратура Белоруссии в своем Telegram-канале.

Суд в Минске приговорил экс-следователя к 11 годам колонии
Фото: ТАССТАСС

"С учетом характера и степени общественной опасности содеянного Юшкевичу по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 130 "Разжигание розни", ч. 1 ст. 293 "Массовые беспорядки", ч. 1 ст. 342 "Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок" УК, назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима", - отмечается в сообщении.

В Генпрокуратуре также назвали Юшкевича "активным участником Telegram-чата "ХАТА", деятельность которого направлена на организацию преступлений экстремистской направленности". "Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке", - уточнили в белорусском ведомстве.

Юшкевич ранее работал старшим следователем отдела по расследованию экономических преступлений управления СК по Минску. В 2017 году он уволился и устроился работать программистом в одну из IT-компаний. Первоначально Юшкевича задержали в ноябре 2020 года, но отпустили под подписку о невыезде. Его вновь задержали весной 2021 года, предъявив несколько обвинений в рамках уголовного дела.

Происшествия,Следственный комитет,
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