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18 минут назад

Российский архитектор случайно обезглавил человека

Lenta.ru

В Ленинградской области архитектор из Санкт-Петербурга случайно проехался по лежащему на дороге человеку и обезглавил его. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

Российский архитектор случайно обезглавил человека
Фото:  Maksim Konstantinov / Globallookpress.com Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Все произошло на 23-м километре автодороги Ушково — Гравийное. 41-летний россиянин на внедорожнике EXEED направлялся из поселка Ольшанки в сторону Первомайского и не заметил лежащего на трассе. В результате наезда у пострадавшего отделилась голова.

Находившийся за рулем иномарки архитектор в 2022 году 32 раза привлекался за превышение скорости, штрафы исправно оплачивал. По факту случившегося начали проводить проверку.

Ранее сообщалось, что в Казани водитель на полной скорости сбил пенсионера на переходе. В результате ДТП пожилому мужчине оторвало ноги, он скончался до приезда врачей.

Позже выяснилось, что пенсионер переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. Скорость у автомобиля, сбившего мужчину, составляла 135 километров в час.

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