Организатор сгоревшего приюта в Кемерове признал вину

Организатор социального приюта в Кемерове, в котором при пожаре погибли 22 человека, Андрей Смирнов полностью признал свою вину по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следователя регионального СУ СКР.

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Сейчас ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ, мужчина допрошен по уголовному делу в качестве обвиняемого.

Напомним, что в ночь на 24 декабря в частном приюте в Кемерове произошел пожар. Площадь возгорания составила 196 квадратных метров, а второй этаж, на котором жили постояльцы, сгорел полностью. Причиной инцидента стала неправильная эксплуатация печи. Погибли 22 человека, еще шестеро пострадали — двух из них госпитализировали.