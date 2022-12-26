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1 час назад

В Саратове вынесли приговор мужчине, надругавшемуся над 7-летней дочерью знакомых

Газета.Ruиещё 3

В Саратове суд признал виновным местного жителя в совершении преступления сексуального характера в отношении 7-летнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.

В Саратове вынесли приговор мужчине, надругавшемуся над 7-летней девочкой
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Инцидент произошел летом 2022 года. Так, 14 июля осужденный пришел в гости к своим знакомым. В один момент хозяева отлучились в магазин, оставив 39-летнего гостя присматривать за их детьми. Воспользовавшись моментом, мужчина надругался над несовершеннолетней девочкой.

О произошедшем пострадавшая рассказала матери.

Решением суда подсудимого приговорили к наказанию в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Происшествия,Следственный комитет,
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