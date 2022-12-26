В Саратове вынесли приговор мужчине, надругавшемуся над 7-летней девочкой

В Саратове суд признал виновным местного жителя в совершении преступления сексуального характера в отношении 7-летнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК России .

Инцидент произошел летом 2022 года. Так, 14 июля осужденный пришел в гости к своим знакомым. В один момент хозяева отлучились в магазин, оставив 39-летнего гостя присматривать за их детьми. Воспользовавшись моментом, мужчина надругался над несовершеннолетней девочкой.