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1 час назад

Минобороны сообщило о сбитом средствами ПВО беспилотнике на аэродроме «Энгельс»

Елена Прошина

Трое российских военных получили смертельные ранения из-за падения украинского беспилотника на аэродроме в Энгельсе Саратовской области. Об этом пишет РИА Новости.

«26 декабря около 1:35 мск средствами противовоздушной обороны ВКС России сбит на малой высоте при подлете к военному аэродрому "Энгельс" Саратовской области украинский беспилотный летательный аппарат», - сообщили в Минобороны РФ.

Как уточняется, в результате падения обломков беспилотника трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. В министерстве также добавили, что авиационная техника повреждений не получила.

Ранее в социальных сетях и СМИ распространилась информация о хлопке на территории военного аэродрома. Очевидцы заявили, что слышали громкие звуки, затем была зафиксирована вспышка. Позднее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин опроверг информацию об эвакуации жителей города.

Происшествия,Видео,Роман Бусаргин,Минобороны России,
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