Трое российских военных получили смертельные ранения из-за падения украинского беспилотника на аэродроме в Энгельсе Саратовской области. Об этом пишет РИА Новости.

«26 декабря около 1:35 мск средствами противовоздушной обороны ВКС России сбит на малой высоте при подлете к военному аэродрому "Энгельс" Саратовской области украинский беспилотный летательный аппарат», - сообщили в Минобороны РФ.

Как уточняется, в результате падения обломков беспилотника трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. В министерстве также добавили, что авиационная техника повреждений не получила.