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1 час назад

Губернатор Саратовской области прокомментировал сообщения о ЧП в Энгельсе

Lenta.ruиещё 12

Российские силовики проверяют сообщения о чрезвычайном происшествии (ЧП) на военном объекте в городе Энгельс, объекты гражданской инфраструктуры не пострадали, заявил в Telegram-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Губернатор Саратовской области ответил на сообщения о ЧП в Энгельсе
Фото: ТАССТАСС

Он напомнил, что в социальных сетях распространилась информация об инциденте, якобы произошедшем в населенном пункте ночью.

«Никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не было. Никакой угрозы для жителей абсолютно нет», — прокомментировал политик.

Глава региона опроверг сообщения об эвакуации жителей города.

«Объекты гражданской инфраструктуры не пострадали. Сведения о происшествии на военном объекте проверяют силовые структуры», — подчеркнул он.

Ранее очевидцы сообщили о звуках взрывов в Крыму. В Джанкое сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Происшествия,Видео,Роман Бусаргин,
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