Губернатор Саратовской области ответил на сообщения о ЧП в Энгельсе

Российские силовики проверяют сообщения о чрезвычайном происшествии (ЧП) на военном объекте в городе Энгельс, объекты гражданской инфраструктуры не пострадали, заявил в Telegram-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

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Он напомнил, что в социальных сетях распространилась информация об инциденте, якобы произошедшем в населенном пункте ночью.

«Никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не было. Никакой угрозы для жителей абсолютно нет», — прокомментировал политик.

Глава региона опроверг сообщения об эвакуации жителей города.

«Объекты гражданской инфраструктуры не пострадали. Сведения о происшествии на военном объекте проверяют силовые структуры», — подчеркнул он.