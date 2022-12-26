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17 минут назад

В Москве задержали фигурантов дела об изнасиловании девушки предметом

Вечерняя Москваиещё 4

Сотрудники полиции задержали фигурантов уголовного дела об изнасиловании девушки предметом в столице. Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

В Москве задержали фигурантов дела об изнасиловании девушки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В отделение полиции обратился мужчина, заявив, что в отношении его племянницы были совершены противоправные действия. В ходе проверки было установлено, что девушке причинили телесные повреждения, ее доставили в больницу. Также выяснилось, что одним из подозреваемых является полицейский. Он же доставил пострадавшую в медучреждение.

В настоящее время подозреваемых в совершении преступления задержали. В отношении сотрудника полиции провели служебную проверку, по результатам которой он был уволен из органов внутренних дел.

Источник РИА Новости рассказал, что в течение нескольких дней компания из шести человек — трех девушек и трех мужчин — распивала спиртное. На пятый день вечеринки знакомый полицейского изнасиловал девушку, в том числе с использованием предмета.

Возбуждено уголовное дело. В ходе расследования будет дана и оценка действиям уже экс-полицейского. По словам источника, сотрудник полиции не причастен к насильственным действиям.

14 декабря сторона обвинения запросила шесть лет колонии для бойца ММА Максима Новоселова за изнасилование 18-летней студентки. Прокурор просит отправить Новоселова в колонию строгого режима.

Происшествия,Громкие уголовные дела ,Максим Новоселов,
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