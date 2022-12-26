В Приамурье мужчина убил кулаками гостя из-за разобранной на запчасти машины

«Между хозяином дома и одним из его гостей произошла ссора из-за того, что родственники последнего разобрали автомобиль соседей подследственного. В результате обвиняемый несколько раз ударил кулаками по голове своего оппонента, причинив ему травму головного мозга, от которой тот скончался на месте происшествия», — отмечается в сообщении СК.