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14 минут назад

Два человека пострадали при пожаре в доме на востоке Москвы

Вечерняя Москва

Пожар произошел в многоэтажном жилом доме на востоке столицы, в результате пострадали два человека. Об этом «Вечерней Москве» в воскресенье, 26 декабря, сообщил источник в экстренных службах города.

Два человека пострадали при пожаре в доме на востоке Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН МоскваМобильный репортер / АГН Москва

Уточняется, что пожар случился на улице Лухмановская, 33, на четвертом этаже.

— Площадь пожара составила три квадратных метра, — рассказал источник «ВМ».

Возгорание произошло на территории Всероссийского института легких сплавов в Москве вечером 23 декабря. Известно, что площадь пожара составила более 600 метров, в результате инцидента никто не пострадал. К настоящему моменту пожар ликвидирован, производится разбор завалов.

Другой пожар произошел в здании Боткинской больницы на техническом этаже. Площадь возгорания составила пять квадратных метров. По предварительной информации, горели офисная техника, мебель и документы.

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