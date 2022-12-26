Два человека пострадали при пожаре в доме на востоке Москвы

Пожар произошел в многоэтажном жилом доме на востоке столицы, в результате пострадали два человека. Об этом «Вечерней Москве» в воскресенье, 26 декабря, сообщил источник в экстренных службах города.

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва Мобильный репортер / АГН Москва

Уточняется, что пожар случился на улице Лухмановская, 33, на четвертом этаже.

— Площадь пожара составила три квадратных метра, — рассказал источник «ВМ».

Возгорание произошло на территории Всероссийского института легких сплавов в Москве вечером 23 декабря. Известно, что площадь пожара составила более 600 метров, в результате инцидента никто не пострадал. К настоящему моменту пожар ликвидирован, производится разбор завалов.