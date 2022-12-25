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22 минуты назад

Двадцатилетняя индийская актриса Туниша Шарма покончила с собой

Вечерняя Москва

Индийская актриса Туниша Шарма совершила суицид в возрасте 20 лет. Об этом сообщает местное издание India Today.

Двадцатилетняя актриса покончила с собой
Фото: YouTube / Saas Bahu Aur BetiyaanYouTube / Saas Bahu Aur Betiyaan

Инцидент произошел во время съемок сериала «Али-Баба: Легенда воина». Тело девушки нашли в гримерке актера и ее бойфренда Шизана Мохаммеда Кхана. После чего актрису доставили в госпиталь, где и констатировали смерть. В настоящее время полиция уточняет обстоятельства и причины смерти.

Правоохранительные органы уже опросили всю съемочную группу и арестовали возлюбленного и коллегу девушки по подозрению в подстрекательстве к самоубийству.

Шарма начала сниматься в кино с 13 лет, а самыми популярными ее работами стали такие кинокартины, как «Император Ашока», «Одержимость», «Смотри еще раз», «Любовь через интернет». Несколько лет назад у актрисы диагностировали депрессию и тревожность.

До своего 21-го дня рождения Шарма не дожила всего 11 дней.

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