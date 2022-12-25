Тысячи людей эвакуировали из Международного дома музыки в Москве

Из здания Московского международного дома музыки в воскресенье вечером эвакуировали 2600 человек. Причиной стала угроза взрыва, сообщает 360 со ссылкой на источник.
Здание находится на Космодамианской набережной. В соцсетях публикуют видео эвакуации. Сейчас полиция обследует комплекс, площадь которого составляет 42 тыс. кв м.
Очевидцы говорят, что в Доме музыки сегодня вечером шло несколько концертов в разных залах.
Официальных комментариев от городских властей и служб пока нет.
Ранее из-за вентилятора пришлось эвакуировать жильцов многоэтажки в Орле.