Тысячи людей эвакуировали из Международного дома музыки в Москве

Из здания Московского международного дома музыки в воскресенье вечером эвакуировали 2600 человек. Причиной стала угроза взрыва, сообщает 360 со ссылкой на источник.

Здание находится на Космодамианской набережной. В соцсетях публикуют видео эвакуации. Сейчас полиция обследует комплекс, площадь которого составляет 42 тыс. кв м.

Очевидцы говорят, что в Доме музыки сегодня вечером шло несколько концертов в разных залах.

Официальных комментариев от городских властей и служб пока нет.