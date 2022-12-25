Российский экстрасенс умерла в Турции при загадочных обстоятельствах

Девушка-экстрасенс Галина Трофимова, известная как экстрасенс Уу Далайа, внезапно скончалась в Турции при загадочных обстоятельствах. Родственница считает, что ее мог убить сожитель-иранец по имени Хабиб. Об этом сообщает «КП-Якутия».

Фото: соцсети соцсети

Сестра Галины Кристина подозревает, что Хабиб причастен к смерти девушки. Он якобы забрал ее деньги и телефон, затем подался в бега в Иран.

«Наша сестра погибла от руки человека с черными мыслями. Ее жизнь оборвал мужчина, которого она считала своим мужем. Убийца забрал ее телефон, украл все ее деньги и подался в бега в Иран», - утверждает Кристина.

По ее словам, родня не может зайти в аккаунты погибшей, ее телефон находится в руках сожителя и он может публиковать посты от ее имени.

Родственница добавила, что начат сбор денег для перевозки тела на родину. У молодой женщины остались двое детей, сейчас они в Турции.

Галина — Уу Далайа работала учителем английского языка в Якутии, затем переехала в Москву и в Стамбул. Девушка проводила обучающие курсы по экстрасенсорике, продавала различные аксессуары и амулеты.

Галина уже была замужем, но союз не сложился. С Хабибом она познакомилась на курсах турецкого языка. Он сумел найти ключ к ее сердцу. Пара строила планы на долгую и счастливую старость.

«Он изначально знал, что я идеально ему подхожу», «Он сказал всем своим друзьям, что женится только на женщине из России с детьми», — такими словами описывала Уу Далайа своего избранника.

СМИ сообщают, что за день до смерти Галина опубликовала в соцсетях фото соленой рыбы - якутского омуля домашнего посола - которую ей прислала мать.