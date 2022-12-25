Россиянина жестоко избили на популярном курорте Таиланда

На Пхукете (Таиланд) неизвестные мужчины жестоко избили защитившего девушку российского туриста. После инцидента они скрылись, пишет портал The Phuket News.

По данным портала, инцидент произошел 26 ноября. Россиянин рассказал о нем только сейчас. Он все же надеется, что подозреваемых удастся отыскать.

Турист уточнил, что он и его подруга ехали на скутерах. Неподалеку от торгового центра Central Phuket им пришлось остановиться на красный сигнал светофора.

Рядом с ними остановились два мотоцикла с неизвестными мужчинами. Они позволили себе отпустить неприятные комментарии в адрес девушки. Вслед за этим завязалась словесная перепалка.

Один из байкеров, рассерженный словами туриста, стащил его со скутера, повалил и избил. Проезжавшие мимо люди не вмешивались в конфликт. Приятель байкера молча стоял и ждал, пока закончится потасовка.