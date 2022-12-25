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1 час назад

Россиянина жестоко избили на популярном курорте Таиланда

Илья Родин

На Пхукете (Таиланд) неизвестные мужчины жестоко избили защитившего девушку российского туриста. После инцидента они скрылись, пишет портал The Phuket News.

Россиянина жестоко избили на популярном курорте Таиланда
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным портала, инцидент произошел 26 ноября. Россиянин рассказал о нем только сейчас. Он все же надеется, что подозреваемых удастся отыскать.

Турист уточнил, что он и его подруга ехали на скутерах. Неподалеку от торгового центра Central Phuket им пришлось остановиться на красный сигнал светофора.

Рядом с ними остановились два мотоцикла с неизвестными мужчинами. Они позволили себе отпустить неприятные комментарии в адрес девушки. Вслед за этим завязалась словесная перепалка.

Один из байкеров, рассерженный словами туриста, стащил его со скутера, повалил и избил. Проезжавшие мимо люди не вмешивались в конфликт. Приятель байкера молча стоял и ждал, пока закончится потасовка.

Затем нападавшие быстро скрылись с места происшествия. В полиции Таиланда заявили, что не смогут их найти, так как лица мужчин и номера транспортных средств не видны на записях с камер видеонаблюдения.

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