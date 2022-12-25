Грузовое судно взорвалось у берегов Турции в Черном море

На грузовом судне у берегов Турции в Черном море произошел взрыв. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал Al Hadath.

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Уточняется, что корабль шел под флагом Панамы на погрузку угля в порт Трабзон. Взрыв произошел предположительно из-за утечки газа.

По предварительным данным, в результате инцидента пропал без вести капитан сухогруза.

Спасатели смогли спасти 16 человек экипажа. В настоящее время они госпитализированы в местные медицинские учреждения.