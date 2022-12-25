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31 минуту назад

Появились подробности дела об издевательствах полицейского над девушкой

Илья Родин

Правоохранители рассказали, что фигуранты дела о сексуальном насилии в отношении девушки с применением черенка от швабры задержаны. В отношении них проводятся следственные действия. Об этом пишет «Мослента» со ссылкой на пресс-службу столичного МВД.

В МВД заявили об издевательствах полицейского над девушкой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В пресс-службе уточнили, что стали известны результаты проверки. Установлено, что «двое мужчин причинили женщине телесные повреждения, в результате чего она была госпитализирована».

Также стало известно, что один из подозреваемых является сотрудником подразделения УВД по СЗАО ГУ МВД России по Москве. В ведомстве подчеркнули, что именно он доставил пострадавшую в медицинское учреждение.

По результатам проверки, сотрудник был уволен из органов внутренних дел. Его руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности, пояснили в МВД.

Ранее сообщалось, что 21-летний сотрудник правоохранительных органов и его знакомый подвергли пыткам 20-летнюю девушку.

Происшествия,МВД России,
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