Депутата заподозрили в неуплате налогов на сумму в полмиллиарда рублей

Депутата городской думы Челябинска Олега Иванова в понедельник задержали по делу об уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 500 млн рублей, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. В пресс-службе УФСБ России по Челябинской области подтвердили проведение следственных мероприятий.

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"Пресс-служба УФСБ России по Челябинской области подтверждает проведение оперативно-следственных мероприятий совместно с четвертым следственным управлением Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации", - сказали в пресс-службе.

В правоохранительных органах сообщили ТАСС, что в отношении депутата, который находится в статусе подозреваемого, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199 ("Уклонение от уплаты от налогов в особо крупном размере") УК РФ. По версии следствия, Иванов уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 500 млн рублей.