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38 минут назад

Названо количество погибших из-за зимнего шторма в США

Илья Родин

В США 27 человек стали жертвами снежной бури. Погода резко ухудшилась в большей части страны, пишет канал NBC.

Названо количество погибших из-за зимнего шторма в США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Гибель людей зафиксирована в Оклахоме, Кентукки, Миссури, Теннесси, Висконсине, Канзасе, Небраске, Огайо, Нью-Йорке, Колорадо и Мичигане.

Отмечается, что ранее СМИ писали о 23 погибших в различных инцидентах, вызванных зимней бурей.

По данным канала, общее число смертей увеличилось в результате ДТП с участием трех машин в штате Огайо. Четыре человека погибли в результате непогоды.

Кроме того, снежная буря повредила линии электропередач, без света остались порядка 182,4 тыс. абонентов.

В США рекордно сократилась добыча природного газа

Уточняется, что по состоянию на 12.48 мск количество погибших достигло 28. В экстренных службах предупредили, что арктическая буря представляет значительную опасность для жизни путешественников.

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