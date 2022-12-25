Названо количество погибших из-за зимнего шторма в США

В США 27 человек стали жертвами снежной бури. Погода резко ухудшилась в большей части страны, пишет канал NBC.

Гибель людей зафиксирована в Оклахоме, Кентукки, Миссури, Теннесси, Висконсине, Канзасе, Небраске, Огайо, Нью-Йорке, Колорадо и Мичигане.

Отмечается, что ранее СМИ писали о 23 погибших в различных инцидентах, вызванных зимней бурей.

По данным канала, общее число смертей увеличилось в результате ДТП с участием трех машин в штате Огайо. Четыре человека погибли в результате непогоды.

Кроме того, снежная буря повредила линии электропередач, без света остались порядка 182,4 тыс. абонентов.