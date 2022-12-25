Российский военный взорвал гранату во время массовой драки, произошедшей в поселке Подгоренский Воронежской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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Инцидент случился в ночь с 23 на 24 декабря около кафе «Людмила». Доброволец и его мобилизованный знакомый отпросились у руководства, чтобы отправиться в поселок за продуктами. Они также решили зайти в кафе и выпить, именно там у них начался конфликт с посетителями.

Вскоре все участники конфликта переместились на улицу, а их ссора переросла в массовую драку. В ходе драки доброволец бросил гранату в оппонентов, в результате чего пострадал один человек. Кроме того, были повреждены две припаркованные машины. В кафе «Людмила» выбило стекла.