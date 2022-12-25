Новак оценил возможность ремонта «Северных потоков»

Ремонт «Северных потоков» сейчас возможен, но потребуются финансы и время. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак, передает ТАСС.

Фото: Kustbevakningen (Шведская береговая охрана) Kustbevakningen (Шведская береговая охрана)

По словам Новака, сейчас имеется техническая возможность отремонтировать взорванные газопроводы. Однако пока нельзя назвать стоимость и продолжительность работ, поскольку идет расследование. Операторы газопроводов — Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG — не допускаются к информации странами ЕС.

«Пока расследование не закончено, сложно сказать, когда будет восстановлена эта инфраструктура, и сколько это будет стоить», — сказал Новак.

Два взрыва произошли 26 сентября на трех нитках морских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» Шведская прокуратура 18 ноября заявила, что имела место диверсия, расследование продолжается.