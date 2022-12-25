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24 минуты назад

В Севастополе спасли упавшую в море девушку

Илья Родин

Севастопольцы выловили из Черного моря странную девушку. Она не помнила своего имени, места жительства, не могла связно отвечать на вопросы. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

В Севастополе спасли упавшую в море девушку
Фото: ТАССТАСС

«Так мог бы начинаться мистический триллер, но это случилось на самом деле», - говорится в публикации.

По данным канала, девушка была под воздействием запрещенных средств, упала в воду прямо в одежде. Местные жители заметили ее в море с одного из причалов и вытащили на берег.

Журналисты канала призвали в шутку проверить версию о появлении на побережье украинских ДРГ из русалок, а также уточнить, не упала ли барышня с планеты Ка-Пэкс.

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