В Севастополе спасли упавшую в море девушку

Севастопольцы выловили из Черного моря странную девушку. Она не помнила своего имени, места жительства, не могла связно отвечать на вопросы. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
«Так мог бы начинаться мистический триллер, но это случилось на самом деле», - говорится в публикации.
По данным канала, девушка была под воздействием запрещенных средств, упала в воду прямо в одежде. Местные жители заметили ее в море с одного из причалов и вытащили на берег.
Журналисты канала призвали в шутку проверить версию о появлении на побережье украинских ДРГ из русалок, а также уточнить, не упала ли барышня с планеты Ка-Пэкс.