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1 час назад

NBC: число погибших в результате зимнего шторма в США возросло до 27

Газета.Ru

Почти 30 человек стали жертвами зимнего шторма в Соединенных Штатах, погода ухудшилась в большей части страны. Об этом сообщает канал NBC.

Число погибших в результате зимнего шторма в США увеличилось
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее стало известно о 23 погибших в различных инцидентах, которые были связаны с зимней бурей. Резкое понижение температуры, снегопады, сильный ветер, гололедица стали причиной множества автоаварий.

При этом четыре новых случая смерти произошли в результате ДТП с участием трех машин в штате Огайо. В экстренном ведомстве подтвердили, что люди погибли в результате непогоды.

«Общее число смертей, связанных с погодными условиями во время зимнего шторма, достигло по меньшей мере 27», — уточнил телеканал.

Уточняется, что без электричества находятся около 182,4 тыс. абонентов.

В США рекордно сократилась добыча природного газа

В начале декабря два человека погибли из-за торнадо на юге США. Жертвами оказались 39-летняя Чикита Броднакс и ее восьмилетний сын.

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