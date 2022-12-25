Число погибших в результате зимнего шторма в США увеличилось

Почти 30 человек стали жертвами зимнего шторма в Соединенных Штатах, погода ухудшилась в большей части страны. Об этом сообщает канал NBC.

Ранее стало известно о 23 погибших в различных инцидентах, которые были связаны с зимней бурей. Резкое понижение температуры, снегопады, сильный ветер, гололедица стали причиной множества автоаварий.

При этом четыре новых случая смерти произошли в результате ДТП с участием трех машин в штате Огайо. В экстренном ведомстве подтвердили, что люди погибли в результате непогоды.

«Общее число смертей, связанных с погодными условиями во время зимнего шторма, достигло по меньшей мере 27», — уточнил телеканал.

Уточняется, что без электричества находятся около 182,4 тыс. абонентов.