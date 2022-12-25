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54 минуты назад

В МВД раскрыли подробности в деле об издевательствах полицейского над девушкой

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Подробности в деле об издевательствах полицейского и его знакомого над 20-летней девушкой в Москве раскрыли «Мосленте» в пресс-службе столичного МВД. Стало известно, что в полицию обратился дядя пострадавшей.

В МВД заявили об издевательствах полицейского над девушкой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В ходе проведения проверки было установлено, что двое мужчин причинили женщине телесные повреждения, в результате чего она была госпитализирована. Также установлено, что один из подозреваемых является сотрудником подразделения УВД по СЗАО ГУ МВД России по Москве, который впоследствии доставил пострадавшую в медицинское учреждение», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители рассказали, что в настоящее время подозреваемые задержаны. В отношении сотрудника полиции проведена служебная проверка, по результатам которой он уволен из органов внутренних дел. Его руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности, уточнили в МВД.

Ранее 25 декабря сообщалось, что 21-летний полицейский и его знакомый подвергли пыткам 20-летнюю девушку.

Происшествия,МВД России,
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