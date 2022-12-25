В МВД заявили об издевательствах полицейского над девушкой

«В ходе проведения проверки было установлено, что двое мужчин причинили женщине телесные повреждения, в результате чего она была госпитализирована. Также установлено, что один из подозреваемых является сотрудником подразделения УВД по СЗАО ГУ МВД России по Москве, который впоследствии доставил пострадавшую в медицинское учреждение», — сообщили в пресс-службе ведомства.