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16 минут назад

Названа причина пожара в российском ночном клубе

Lenta.ruиещё 2

Пожар в ночном клубе Unique во Владивосток начался во время поздравления именниника — один из посетителей поджег потолок фейерверком. Такую причину назвали «Известия» в своем Telegram-канале.

Названа причина пожара в российском ночном клубе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее сообщалось, что прокуратура Владивостока проверит появившиеся в СМИ сообщения о пожаре, произошедшем в ночь на 25 декабря.

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Информация о пожаре в ночном клубе Unique в российском городе поступила 25 декабря. Возгорание началось около двух часов ночи, когда в заведении собралось большое количество посетителей. Сотрудники клуба смогли потушить разгоравшийся огонь своими силами.

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