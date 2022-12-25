Названа причина пожара в российском ночном клубе

Пожар в ночном клубе Unique во Владивосток начался во время поздравления именниника — один из посетителей поджег потолок фейерверком. Такую причину назвали «Известия» в своем Telegram-канале.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ранее сообщалось, что прокуратура Владивостока проверит появившиеся в СМИ сообщения о пожаре, произошедшем в ночь на 25 декабря.