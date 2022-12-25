В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-7° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
1 час назад

В Приморье пять сел остались без света из-за снегопада

Свободная пресса

В Приморье наблюдается блэкаут. Массовые отключения света связаны с мощным снегопадом, обрушившимся на регион.

Часть Приморья осталась без света из-за снегопада
Фото: ТАССТАСС

«В настоящее время электроснабжение нарушено в селах Маргаритово, Моряк-Рыболов, Бровки, Щербаковка, Лиственное. Отдельные присоединения отключены также в Милоградово, Михайловке, Фурманово, Веселом Яре, Молдовановке. В населенных пунктах котельные запитаны от собственных дизель-генераторов», – цитирует РИА Новости местных энергетиков.

Снегопад в Приморье шел три дня. На данный момент без света сидят несколько тысяч потребителей. К ряду населенных пунктов нет проезда.

Ранее «СП» писала о том, что в Соединенных Штатах из-за снежной бури погибли девять человек.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители