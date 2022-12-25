Часть Приморья осталась без света из-за снегопада

В Приморье наблюдается блэкаут. Массовые отключения света связаны с мощным снегопадом, обрушившимся на регион.

Фото: ТАСС ТАСС

«В настоящее время электроснабжение нарушено в селах Маргаритово, Моряк-Рыболов, Бровки, Щербаковка, Лиственное. Отдельные присоединения отключены также в Милоградово, Михайловке, Фурманово, Веселом Яре, Молдовановке. В населенных пунктах котельные запитаны от собственных дизель-генераторов», – цитирует РИА Новости местных энергетиков.

Снегопад в Приморье шел три дня. На данный момент без света сидят несколько тысяч потребителей. К ряду населенных пунктов нет проезда.