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52 минуты назад

Два человека погибли при пожаре в Башкирии

Свободная прессаиещё 6

В результате пожара в частном доме погибло два человека. ЧП произошло в селе Еремеево в Чишминском районе Башкирии.

Два человека погибли при пожаре в Башкирии
Фото: ТАССТАСС

«Погибло два человека при пожаре в Чишминском районе. 24 декабря в 21.52 в главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение, что произошёл пожар по улице Шоссейная в населенном пункте Еремеево», – сообщает региональное управление МЧС РФ.

Известно, что к моменту приезда пожарных дом и гараж горели по всей площади. Тела двух человек были обнаружены в ходе тушения.

Ранее «СП» писала о том, что МЧС России выступило с предложением лицензировать частные социальные учреждения как сгоревший приют в Кемерове, где при пожаре погибли 22 человека.

Происшествия,Пожар в Кемерове,МЧС России,
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