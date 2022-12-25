Два человека погибли при пожаре в Башкирии

В результате пожара в частном доме погибло два человека. ЧП произошло в селе Еремеево в Чишминском районе Башкирии.

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«Погибло два человека при пожаре в Чишминском районе. 24 декабря в 21.52 в главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение, что произошёл пожар по улице Шоссейная в населенном пункте Еремеево», – сообщает региональное управление МЧС РФ.

Известно, что к моменту приезда пожарных дом и гараж горели по всей площади. Тела двух человек были обнаружены в ходе тушения.