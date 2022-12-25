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25 минут назад

Устроившим поджог в российском военкомате оказался экс-депутат

Lenta.ruиещё 4

Правоохранители задержали поджигателя военкомата в селе Ивантеевка Саратовской области. Им оказался бывший депутат Даниил Акимов, пишет Telegram-канал Baza.

Устроившим поджог в российском военкомате оказался экс-депутат
Фото: ТАССТАСС

По данным издания, после того, как возгорание ликвидировали в ночь на 23 декабря, на месте была найдена бутылка с бензином. Утром полицейские задержали самого злоумышленника. Он признал свою вину, уточнив, что устроил поджог просто так, ради хулиганства.

Уточняется, что 41-летний Акимов уже привлекался к административной ответственности по статье о производстве и сбыте товаров без маркировки.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области полиция начала поиск неизвестных, устроивших поджог военкомата. Пожар произошел в здании военкомата, расположенного на улице Кооперативной в селе Ивантеевка. Сотрудникам МЧС удалось его оперативно потушить. Выгорел кабинет дежурного, остальные помещения не пострадали. На месте возгорания правоохранители нашли пластиковую бутылку с остатками бензина и масла.

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