Россиянин убил соотечественницу в Гюмри

Гражданин России задержан в Гюмри по подозрению в убийстве соотечественницы. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) Армении .

"24 декабря в 08:00 (07:00 мск - прим. ТАСС) была получена информация об убийстве на улице Манушяна в Гюмри. В результате проведенных неотложных мероприятий была установлена личность подозреваемого, предположительно совершившего преступление, гражданина РФ 2002 года рождения", - указали в ведомстве.

По его данным, между мужчиной и проживавшей вместе с ним его подругой - гражданкой России 1985 года рождения - возникла ссора, во время которой мужчина нанес ей телесные повреждения, несовместимые с жизнью, после чего скрылся с места происшествия.