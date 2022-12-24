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40 минут назад

В Армении задержали россиянина по подозрению в убийстве женщины

ТАССиещё 1

Гражданин России задержан в Гюмри по подозрению в убийстве соотечественницы. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) Армении.

Россиянин убил соотечественницу в Гюмри
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"24 декабря в 08:00 (07:00 мск - прим. ТАСС) была получена информация об убийстве на улице Манушяна в Гюмри. В результате проведенных неотложных мероприятий была установлена личность подозреваемого, предположительно совершившего преступление, гражданина РФ 2002 года рождения", - указали в ведомстве.

По его данным, между мужчиной и проживавшей вместе с ним его подругой - гражданкой России 1985 года рождения - возникла ссора, во время которой мужчина нанес ей телесные повреждения, несовместимые с жизнью, после чего скрылся с места происшествия.

"Благодаря оперативно-разыскным мероприятиям подозреваемый в убийстве 37-летней россиянки задержан", - проинформировали в СК.

В ведомстве добавили, что подозреваемый допрошен, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

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