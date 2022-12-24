Военкомат в Саратовской области поджег экс-депутат

Telegram-канал Baza сообщил, что военкомат в селе Ивантеевка Саратовской области в ночь на 23 декабря поджег бывший депутат. Подозреваемого задержали на следующее утро, в содеянном он сознался сразу.

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По информации Baza, после того, как пожар был потушен на месте происшествия была найдена бутылка с бензином, а утром арестован и сам поджигатель. Канал указал, что им оказался 41-летний Даниил А., который при встрече с правоохранительными органами сразу во всем сознался.

Baza подчеркивает, что в 2011 году подозреваемый был индивидуальным предпринимателем и занимал должность депутат Знаменского муниципального образования от «Единой России». Согласно информации канала, в этом году мужчина был осужден за производство и сбыт товаров без маркировки.

Преступление было совершено на улице Кооперативной, злоумышленник пытался поджечь кабинет дежурного, где и нашли бутылку с зажигательной смесью. Пожар удалось потушить до того, как он перекинулся на другие помещения, но кабинет сильно пострадал от огня.