Военкомат в Саратовской области поджег экс-депутат

Telegram-канал Baza сообщил, что военкомат в селе Ивантеевка Саратовской области в ночь на 23 декабря поджег бывший депутат. Подозреваемого задержали на следующее утро, в содеянном он сознался сразу.
По информации Baza, после того, как пожар был потушен на месте происшествия была найдена бутылка с бензином, а утром арестован и сам поджигатель. Канал указал, что им оказался 41-летний Даниил А., который при встрече с правоохранительными органами сразу во всем сознался.
Baza подчеркивает, что в 2011 году подозреваемый был индивидуальным предпринимателем и занимал должность депутат Знаменского муниципального образования от «Единой России». Согласно информации канала, в этом году мужчина был осужден за производство и сбыт товаров без маркировки.
Преступление было совершено на улице Кооперативной, злоумышленник пытался поджечь кабинет дежурного, где и нашли бутылку с зажигательной смесью. Пожар удалось потушить до того, как он перекинулся на другие помещения, но кабинет сильно пострадал от огня.
Ранее юрист Павел Чиков сообщил, что в 2022 году суды в Москве приняли рекордное количество исков против военкоматов. По его словам, в течение двух лет число заявлений жителей столицы против комиссариатов выросло в 3,6 раза — с 416 до 1495. Причем рост начался еще до начала специальной военной операции на Украине и мобилизации.