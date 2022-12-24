Губернатор Гладков сообщил о ранении подростка в селе Щетиновка

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ранении подростка в селе Щетиновка после того, как он наступил на «неустановленный взрывоопасный предмет». Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.

По словам Гладкова, четырнадцатилетний парень был доставлен в областную детскую больницу с травматическим повреждением стопы и лица он доставлен.

«Состояние мальчика тяжелое, он в реанимации», — уточнил белгородский губернатор.

В своем сообщении глава региона призвал взрослых уделить детям особое внимание в преддверии новогодних праздников и каникул.

«Детское любопытство может привести к трагедии. Сегодняшний случай с Михеем — лишнее тому доказательство», — подчеркнул Гладков.