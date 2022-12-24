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27 минут назад

Baza: сотрудник Минобороны потерял медаль после корпоратива

Илья Родин

В Москве сотрудник Минобороны утратил после корпоратива портфель с рабочим пропуском, медалью и паспортом, пишет Telegram-канал Baza.

Сотрудник Минобороны потерял медаль после корпоратива
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в понедельник, 19 декабря, Алексей К. вместе с коллегами отмечал праздники в одном из баров столицы, «изрядно выпил».

Через несколько часов он обнаружил, что пропал его портфель. В нем были паспорт, пропуск в Минобороны, удостоверение военнослужащего, медаль «За укрепление боевого содружества» и банковская карта.

В настоящее время мужчина усиленно разыскивает пропажу. Даже в том случае, если он найдет портфель и все документы будут на месте, ему предположительно придется писать объяснительную на работе.

Уточняется, что в оборонном ведомстве информацию о происшествии не подтвердили.

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