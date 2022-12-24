Сотрудник Минобороны потерял медаль после корпоратива

В Москве сотрудник Минобороны утратил после корпоратива портфель с рабочим пропуском, медалью и паспортом, пишет Telegram-канал Baza.
Отмечается, что в понедельник, 19 декабря, Алексей К. вместе с коллегами отмечал праздники в одном из баров столицы, «изрядно выпил».
Через несколько часов он обнаружил, что пропал его портфель. В нем были паспорт, пропуск в Минобороны, удостоверение военнослужащего, медаль «За укрепление боевого содружества» и банковская карта.
В настоящее время мужчина усиленно разыскивает пропажу. Даже в том случае, если он найдет портфель и все документы будут на месте, ему предположительно придется писать объяснительную на работе.
Уточняется, что в оборонном ведомстве информацию о происшествии не подтвердили.