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43 минуты назад

В МЧС назвали возможную причину пожара в приюте в Кемерово

Илья Родин

Нарушение правил эксплуатации электрооборудования является одной из версий пожара в приюте для пожилых людей в Кемерово, заявил замглавы МЧС России, главный госинспектор по пожарному надзору Анатолий Супруновский. Об этом пишет ТАСС.

В МЧС назвали возможную причину пожара в приюте в Кемерово
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Отрабатывается несколько версий, одна из них - нарушение правил эксплуатации электрооборудования», - уточнил Супруновский.

Чиновник отметил, что первоначальная версия о возгорании из-за неправильной эксплуатации печи пока не отброшена, но рассматривается как маловероятная.

Госинспектор пояснил, что окончательные выводы можно будет сделать после того, как сотрудники надзорных органов и СК РФ завершат работы на объекте.

Оперативная группа МЧС прибыла спецбортом в Кемерово

Напомним, что пожар в Кемерово произошел в ночь на субботу, 24 декабря. В нем погибли 22 человека.

Происшествия,МЧС России,Следственный комитет,
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