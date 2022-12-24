В МЧС назвали возможную причину пожара в приюте в Кемерово

Нарушение правил эксплуатации электрооборудования является одной из версий пожара в приюте для пожилых людей в Кемерово, заявил замглавы МЧС России, главный госинспектор по пожарному надзору Анатолий Супруновский. Об этом пишет ТАСС.

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«Отрабатывается несколько версий, одна из них - нарушение правил эксплуатации электрооборудования», - уточнил Супруновский.

Чиновник отметил, что первоначальная версия о возгорании из-за неправильной эксплуатации печи пока не отброшена, но рассматривается как маловероятная.

Госинспектор пояснил, что окончательные выводы можно будет сделать после того, как сотрудники надзорных органов и СК РФ завершат работы на объекте.