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43 минуты назад

Автобус загорелся на Новостроевской улице в Москве

Москва24

Автобус коммерческого перевозчика ООО "Таксомоторный парк №20" загорелся на Новостроевской улице в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

По данным департамента, происшествие случилось около дома 6 по улице Новостроевской в 16:27. Отмечается, что в момент происшествия в салоне не было пассажиров, в результате никто не пострадал.

"На месте работают оперативные службы. Подробности происшествия устанавливаются", – говорится в сообщении.

Из-за пожара в районе происшествия затруднено движение. Водителям рекомендовали выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось, что автомобиль загорелся на внутренней стороне 26-го километра МКАД в районе съезда на улицу Липецкую. Из-за происшествия была занята одна полоса движения. На месте работали экстренные службы.

Происшествия,Видео,
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