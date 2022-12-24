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1 час назад

Рогозина доставили в госпиталь в московском регионе, его ждет операция

Парламентская газета

Бывшего главу «Роскосмоса», а ныне руководителя группы военных советников «Царские волки» Дмитрия Рогозина, раненого в результате обстрела в Донецке, привезли в госпиталь в московском регионе. Через несколько дней его прооперируют. Об этом журналистам сообщил один из помощников Рогозина.

Рогозина доставили в госпиталь в московском регионе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Экс-глава госкорпорации получил ранения осколком в спину 22 декабря, когда по гостинице, в которой он остановился, нанесла удар украинская артиллерия. В результате два человека погибли, в том числе глава администрации Горловки Иван Приходько и помощник Рогозина, Михаил Бридасов, а еще шесть, включая 59-летнего политика, были ранены.

Стало известно о состоянии попавшего под обстрел Рогозина

По словам экс-главы «Роскосмоса», обстрел произошел во время рабочей встречи «узким кругом» после возвращения из одного из добровольческих объединений, вместе с ним получили ранения его сопровождающие. Рогозин считает, что его местоположение кто-то сообщил вооруженным силам Украины, так как это место ранее не обстреливалось.

Из донецкой больницы Рогозина перевезли в военный госпиталь в Ростове-на-Дону, а оттуда уже доставили в столичный регион. О предстоящей транспортировке сообщалось ранее. Врачам предстоит удалить металлический осколок размером 8 на 6 мм, который попал в тело выше правой лопатки и прошел в сантиметре от позвоночника. Помощник, которого цитирует РИА Новости, сообщил, что у Рогозина также контузия, других повреждений нет.

Вместе с ним в московский госпиталь привезли двух раненых советников. Еще один советник находится в больнице в Ростове-на-Дону, а два других, в тяжелом состоянии, — в донецкой клинике. Сам Рогозин планирует перед операцией принять участие в похоронах Михаила Бридасова, состояние его здоровья позволяет это сделать.

Происшествия,Иван Приходько,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,
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