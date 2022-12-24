Рогозина доставили в госпиталь в московском регионе

Бывшего главу «Роскосмоса», а ныне руководителя группы военных советников «Царские волки» Дмитрия Рогозина, раненого в результате обстрела в Донецке, привезли в госпиталь в московском регионе. Через несколько дней его прооперируют. Об этом журналистам сообщил один из помощников Рогозина.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам экс-главы «Роскосмоса», обстрел произошел во время рабочей встречи «узким кругом» после возвращения из одного из добровольческих объединений, вместе с ним получили ранения его сопровождающие. Рогозин считает, что его местоположение кто-то сообщил вооруженным силам Украины, так как это место ранее не обстреливалось.

Из донецкой больницы Рогозина перевезли в военный госпиталь в Ростове-на-Дону, а оттуда уже доставили в столичный регион. О предстоящей транспортировке сообщалось ранее. Врачам предстоит удалить металлический осколок размером 8 на 6 мм, который попал в тело выше правой лопатки и прошел в сантиметре от позвоночника. Помощник, которого цитирует РИА Новости, сообщил, что у Рогозина также контузия, других повреждений нет.