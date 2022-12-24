В Бурятии мужчина спас жизнь спутнице, откопав ее после схода снежной лавины

В Бурятии во время восхождения пары на пик сошла снежная лавина, в результате чего женщина оказалась погребена под снегом. Ее спутник сумел ее откопать и спасти, сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС в официальном Telegram-канале.

24 декабря 2022 года в 14:50 в экстренные службы поступила информация о сходе лавины в 6 км от села Аршан, у подножья «пик Броненосец». В результате инцидента пострадала 36-летняя женщина.

По предварительной информации, незарегистрированная группа из двух человек поднималась на пик Броненосец, когда неожиданно сошла снежная масса. Женщина оказалась погребена под снегом, однако ее спутник не растерялся и сумел откопать туристку. Пострадавшая находится в сознании, однако она получила ушиб поясницы, самостоятельно передвигаться она не может.