Оперативная группа МЧС прибыла спецбортом в Кемерово

Двое заместителей главы МЧС России прибыли в Кемерово, где произошёл пожар в социальном приюте, в результате чего погибли 22 человека.

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Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что на место происшествия прибыли замглавы ведомства Илья Денисов и Анатолий Супруновский, которые курируют Главное управление пожарной охраны и Департамент надзорной деятельности МЧС соответственно.

Ранее была установлена и доставлена в отдел собственница здания, у которой арендовал помещения руководитель приюта. Также в следственный отдел доставили организатора дома для престарелых.

В ночь на 24 декабря в частном доме престарелых в Кемерове произошёл крупный пожар, в результате которого погибли 22 человека.