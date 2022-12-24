Задержанный за стрельбу в Париже рассказал о мотивах своего поступка

Застреливший трех человек в Париже заявил, что он планировал напасть на курдскую общину. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на правоохранительные органы.

Подозреваемый, арестованный вчера полицией, является гражданином Франции. Во время задержания он объявил себя «расистом» и сказал полиции, что намеренно хотел напасть на курдскую общину.

«Расистский мотив преступления добавлен следствием к другим статьям, а именно убийству. покушению на убийство, насилию с применением оружия и нарушению законодательства об оружии», - сообщает телеканал.

Отмечается, что 69-летний мужчина уже привлекался к ответственности за расистское нападение. Курды, живущие в Париже, считают, что нападение было актом терроризма.

«Для нас нет никаких сомнений в том, что эти убийства являются террористическими акциями», - прокомментировал Ажит Полат, представитель Курдского демократического совета во Франции.

Он добавил, что нападения, по его мнению, были организованы Турцией.