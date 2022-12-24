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1 час назад

Задержанный за стрельбу в Париже рассказал о мотивах своего поступка

Майк Габриелян

Застреливший трех человек в Париже заявил, что он планировал напасть на курдскую общину. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на правоохранительные органы.

Задержанный за стрельбу в Париже рассказал о мотивах своего поступка
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Подозреваемый, арестованный вчера полицией, является гражданином Франции. Во время задержания он объявил себя «расистом» и сказал полиции, что намеренно хотел напасть на курдскую общину.

«Расистский мотив преступления добавлен следствием к другим статьям, а именно убийству. покушению на убийство, насилию с применением оружия и нарушению законодательства об оружии», - сообщает телеканал.

Отмечается, что 69-летний мужчина уже привлекался к ответственности за расистское нападение. Курды, живущие в Париже, считают, что нападение было актом терроризма.

«Для нас нет никаких сомнений в том, что эти убийства являются террористическими акциями», - прокомментировал Ажит Полат, представитель Курдского демократического совета во Франции.

Он добавил, что нападения, по его мнению, были организованы Турцией.

Неизвестный открыл стрельбу в Париже, есть жертвы

Преступник открыл огонь в пятницу в Париже, недалеко от курдского культурного центра. Он убил трех человек, еще трое получили ранения. После этого во французской столице прошли массовые манифестации возмущенных курдов, закончившиеся серьезными стычками с полицией. Известно, что 12 полицейских получили ранения.

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