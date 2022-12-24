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3 минуты назад

Задержанный за стрельбу в Париже рассказал о мотивах своего поступка

RT на русском

Задержанный за стрельбу в десятом округе Парижа, в результате которой погибли трое курдских активистов, рассказал о мотивах своего поступка.

Задержанный за стрельбу в Париже рассказал о мотивах своего поступка
Фото: AP © Lewis JolyAP © Lewis Joly

Как сообщает телеканал BFMTV, мужчина признался полиции, что хотел атаковать курдскую общину и объяснил свои действия расовой ненавистью.

Неизвестный открыл стрельбу в Париже, есть жертвы

23 декабря мужчина устроил стрельбу в десятом округе Парижа.

Французская прокуратура открыла дело по статьям «Умышленное преступление», «Убийство» и «Насилие с отягчающими обстоятельствами» после стрельбы в Париже.

Данное нападение привело к беспорядкам в городе.

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