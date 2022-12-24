15-летняя девочка погибла при взрыве газа в частном доме под Волгоградом

"24 декабря в одном из частных домовладений на улице Ковалевых рабочего поселка Иловля Волгоградской области произошел хлопок газа, что повлекло обрушение дома, в результате которого погибла 15-летняя девочка. По данному факту Иловлинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении.