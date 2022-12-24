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24 минуты назад

В Волгоградской области после взрыва газа обрушился частный дом

ТАСС

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 15-летней девочки в результате обрушения частного дома в поселке Волгоградской области после взрыва газа. Родителей подростка госпитализировали, сообщили журналистам в субботу в следственном управлении СК России по Волгоградской области.

15-летняя девочка погибла при взрыве газа в частном доме под Волгоградом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"24 декабря в одном из частных домовладений на улице Ковалевых рабочего поселка Иловля Волгоградской области произошел хлопок газа, что повлекло обрушение дома, в результате которого погибла 15-летняя девочка. По данному факту Иловлинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что родители девочки с различными травмами госпитализированы. Следователи и криминалистами регионального управления СК выехали для осмотра места происшествия.

"Проводится комплекс неотложных следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего", - добавили в пресс-службе.

Происшествия,Следственный комитет,
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