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6 минут назад

В Волгограде задержали подозреваемого в убийстве беременной женщины

Газета.Ruиещё 3

В Волгограде задержали мужчину, которого подозревают в убийстве беременной местной жительницы, чье тело недавно нашли в овраге, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

В Волгограде задержали подозреваемого в убийстве беременной женщины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сотрудники правоохранительных органов установили личность мужчины, который может быть причастен к смерти 35-летней беременной женщины. Подозреваемый был задержан. Им оказался ранее судимый 40-летний житель Волгограда. Уточняется, что у мужчины нашли золотые украшения, принадлежащие убитой. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Напомним, в октябре 2022 года в полицию обратился сожитель 35-летней женщины. Он сообщил, что она ушла из дома с подругами и больше не вернулась. Полицейские установили, что потерпевшая на такси приехала домой к матери. Возле подъезда с ней заговорил неизвестный мужчина и предложил прокатиться на машине. Он увез женщину в Дубовский район, нанес ей несовместимые с жизнью травмы и снял золотые украшения. Мужчина оставил тело погибшей в овраге. Уточняется, что женщина была беременна.

Ранее под Саратовом женщина убила новорожденную дочь и выбросила в лесополосе.

Происшествия,МВД России,
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