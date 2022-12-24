В ЮАР восемь человек погибли при взрыве бензовоза

По меньшей мере восемь человек погибли в субботу на севере ЮАР при взрыве бензовоза в городе Боксбург к востоку от Йоханнесбурга. Об этом сообщил представитель службы по безопасности дорожного движения провинции Гаутенг Саймон Зване.