В ЮАР восемь человек погибли при взрыве бензовоза

По меньшей мере восемь человек погибли в субботу на севере ЮАР при взрыве бензовоза в городе Боксбург к востоку от Йоханнесбурга. Об этом сообщил представитель службы по безопасности дорожного движения провинции Гаутенг Саймон Зване.
"Бензовоз проезжал под мостом и задел его верхней частью цистерны, произошел взрыв, - цитирует его местная радиостанция SABC. - Наряду с погибшими есть раненые, их число устанавливается". От взрыва пострадали несколько домов и здание больницы. На месте работают спасатели.