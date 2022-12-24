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45 минут назад

Число погибших при пожаре в приюте в Кемерове выросло до 22

ТАССиещё 7

Тела еще двух человек обнаружили при осмотре места пожара в нелегальном доме престарелых в Кемерове.

Число погибших при пожаре в приюте в Кемерове выросло до 22
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Таким образом, число погибших выросло до 22, сообщили в субботу в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Ранее сообщалось, что 24 декабря 2022 года в ночь на субботу в частном помещении, оборудованном под нелегальный дом престарелых в Кемерове, произошел пожар. По последним данным, в ходе осмотра места происшествия обнаружены останки еще двух человек. Количество погибших увеличилось до 22. Еще шесть пострадали, двое из них с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии", - говорится в распространенном сообщении.

Происшествия,Следственный комитет,
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